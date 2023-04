Cinquantuno giovanissimi provenienti da 19 istituti si sono dati battaglia nelle aule del liceo Mercalli a suon di equazioni e differenziali per la decima edizione del Certamen di Matematica «Renato Caccioppoli», la prima in presenza dopo la pausa per la pandemia. Una gara non per tutti, poiché la prova è messa a punto dai docenti del dipartimento di Matematica dell'Università Federico II diretto da Cristina Trombetti. Il Certamen infatti nasce per mettere in luce le potenzialità matematiche degli studenti e per incentivare l'interesse per la materia. La gara si è tenuta ieri al liceo scientifico Mercalli di Napoli e vincitori sono Mario Mazzarino e Marco Basile, entrambi del liceo Mancini di Avellino rispettivamente primo e secondo classificato, terzo invece è Fabrizio Godono del liceo Nobel di Torre del Greco. A loro un premio di 800, 500 e 300 euro, e oltre alla pergamena, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione valido per l'attribuzione del credito formativo, libri o materiale scolastico.

Ad accogliere i partecipanti e le autorità, la dirigente Luisa Peluso, particolarmente felice che si sia tornati a gareggiare in presenza per osservare gli studenti impegnati in una prova così complessa e stimolante. Dopo i saluti in video del direttore dell'Usr Campania Ettore Acerra, il direttore del Dipartimento di Matematica Cristina Trombetti ha invitato gli studenti «a seguire sempre le vostre passioni», garanzia di felicità.

Un augurio simile arriva dall'assessore regionale Lucia Fortini che, conscia delle grandi difficoltà che stanno ancora vivendo gli studenti dopo la pandemia e per le difficoltà per trovare lavoro, li ha spronati a sentirsi «libri di scegliere, senza condizionamenti o imposizioni spacciati per consigli. Non fatevi incatenare da obblighi, sentitevi liberi anche di cambiare percorso se quello intrapreso non vi soddisfa». Consigli sulle scelte per il futuro anche dall'ex preside del Mercalli Luigi Romano e l'assessore comunale Maura Striano che ha sottolineato «le sfide culturali con cui costruire il percorso che tra pochi mesi inizierete a costruire».

Hanno partecipato, come da regolamento, studenti del quinto anno con almeno 8 nell'ultimo triennio provenienti dagli istituti e licei Mercalli, Labriola, Vico, Cuoco-Campanella, Calamandrei, Alberti, Sbordone, Bernini-De Sanctis di Napoli. E ancora Urbani di San Giorgio a Cremano, Cartesio di Giugliano, Severi di Castellammare, Nobel di Torre del Greco, Salvemini di Sorrento, Don Milani di Gragnano, Montalcino di Quarto, Brunelleschi di Afragola, Nobel di Avellino. Due i fuori regione, Pasteur di Roma e Tassoni di Modena, mentre gli allievi dell'Istituto alberghiero Vittorio Veneto di Scampia.

Ad accogliere i partecipanti Francesco Scuotto, referente del progetto, e i docenti Mariateresa Longobardi e Gennaro Iodice. Difficile la prova durata quattro ore e messa a punto dai docenti del dipartimento di Matematica su algebra elementare, teoria degli insiemi, logica matematica, calcolo combinatorio, geometria, funzioni, derivate, differenziali e loro applicazioni. La commissione esaminatrice della Federico II coordinata da Aniello Buonocore, docente di Probabilità e Statistica matematica, era composta da Annamaria Barbagallo, Florinda Capone, Luigia Caputo, Roberta Di Gennaro, Eleonora Messina, Roberta Schiattarella, Rocco Trombetti.