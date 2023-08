Teatro San Carlo, Cgil: «Chiederemo a Fuortes di mantenere gli impegni assunti»

«Al nuovo Sovrintendente Carlo Fuortes chiederemo il rispetto degli impegni assunti nel corso delle precedenti trattative sindacali: documento ricognitivo, stabilizzazioni, completamento della pianta organica già approvata dal ministero». Così Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Napoli e Campania.

«L'obiettivo del sindacato - incalza - è quello di tutelare le lavoratrici e i lavoratori del teatro San Carlo di Napoli, difendendo e ampliando diritti e salario, in un settore quale quello delle Fondazioni Lirico Sinfoniche in cui il contratto collettivo nazionale non si rinnova da circa 20 ann. Per far questo bisognerà lavorare alacremente recuperando i mesi di stallo dovuti al cambio del Sovrintendente e giudicheremo Fuortes senza alcun pregiudizio, ma solo sulla base del suo operato che dovrà essere nell'interesse dei lavoratori e del Massimo Napoletano» conclude il segretario Slc Cgil.