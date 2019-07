Chiesa, dopo Bergoglio arriva a Napoli l'ultra conservatore Müller

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 5 Luglio 2019, 07:00

Sbarca a Napoli Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede dopo papa Ratzinger e poi spodestato da quel ruolo da papa Francesco per le sue idee troppo conservatrici. E lui che ha appena pubblicato un Manifesto della fede senza citare il Papa in carica che proprio una decina di giorni fa è stato a Napoli incitando a dialogare con le altre religioni.