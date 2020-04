«Ci siamo anche noi», l'emozionante appello video dei performer campani

Ultimo aggiornamento: 17:48

«Ci siamo anche noi». È questo il messaggio di una serie di artisti e performer campani che hanno realizzato questo video amatoriale ma di sicuro effetto per chiunque faccia parte del mondo degli eventi: un mondo, spiegano i protagonisti di queste immagini, di cui nessuno parla sebbene si tratti di un comparto che fin qui ha dato lavoro a tanti. Molti dimenticano infatti che intorno ad un evento notturno di qualità girano figure professionali di ogni tipo che ancora non sanno quando potranno a tornare a lavorare ed in che termini.Un intero comparto sospeso nel vuoto, proprio come nelle migliori esibizioni aeree di Bruna Cristilli, simbolo perfetto del mood che contraddistingue in queste ore tanti colleghi e naturalmente gli altri protagonisti di questo video: i ballerini Vincenzo Padulano, Bianca Balido, Francesca Accietto, Sara Robustelli, Giuseppe Farruggio, Luca Squadritti, Giulia Sannino, Lou Di Prisco e Paolo Sepe o i breakers Luca Lusius, Ipno e Fabio Kidrey nonché, naturalmente, i cantanti Luna Di Domenico, Roberta Nasti, Giusi Barone, Daniele Mango, Silvestro Genovese, Amelia Russo, Tommaso Fichele, Alyssa Voice, Raffaella Calafato ed Andrew Wood.Simbolo, tutti insieme, di un mondo sempre di corsa e sotto i riflettori su cui sembra essere calato il sipario.