Ciambriello presenta il suo libro: «Comunico dunque sono»

Comunicare in modo consapevole, formato, informato e orientato verso il recupero di un gesto che vada oltre l’apparenza, oltre le barriere di un libro o di uno schermo per stabilire relazioni autentiche, al di fuori della sfera telematica e dentro la vita reale. Samuele Ciambriello e il suo team offrono con questo saggio un’alternativa valida di comprensione e di azione: giovedì 12 maggio alle 16:30 nella sala degli Specchi-UniPegaso, in piazza Trieste e Trento 48, Napoli, la presentazione del libro “Comunico dunque sono” (Guida editori). Intervengono Maurizio De Giovanni, Mimmo Falco, don Gennaro Matino e Rosy Selo.

