Cimitero delle Fontanelle, boom di firme: «Riapra subito»

Una raccolta firme, per ora cartacea ma pronta a partire anche sul web. Ma anche un gazebo in piazza e locandine esposte all'interno dei negozi del quartiere. Sono le iniziative di una battaglia che dura ormai da due anni. È quella portata avanti dal comitato «giovani delle Fontanelle» che ieri ha avviato la raccolta firme per la petizione da presentare all'amministrazione comunale. La richiesta è quella di una riapertura dello storico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati