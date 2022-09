Cinema, dal 18 al 22 settembre in sala con 3,50 euro: ecco dove a Napoli

Il cinema non sta morendo nonostante molti siano convinti del contrario. L' inizio dei lavori per il polo audiovisivo della Campania Film Commission a Bagnoli conferma solo quanto l'intento sia quello di rendere il mondo dell' intrattenimento cinematografico il centro della vita culturale della regione. L' incredibile incremento dei prodotti (italiani ed internazionali) realizzati sul territorio campano e la notorietà sempre maggiore di cineasti nostrani che hanno mosso i primi passi tra le strade di Napoli, ha rimesso al centro dell' interesse del pubblico la sala cinematografica e l'esperienza che questa può regalare.

Remore del successo degli anni passati, anche a Napoli (così come nel resto d'Italia) torna «Cinema in Festa», l'iniziativa pensata dall'Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche) e dall'Anec (associazione esercenti) con il patrocinio del ministero della cultura e della Fondazione David di Donatello. Il progetto, che verrà riproposto fino al 2026, prevede due appuntamenti l'anno nel quale sarà possibile andare in sala pagando un biglietto solo 3,50 €. Dal 18 al 22 settembre tutti i film in sala avranno un prezzo fisso e calmierato in modo da dare la possibilità a più pubblico possibile di recarsi al cinema.

L'inziativa, ripetuta in due periodi differenti dell'anno (giugno e settembre), è una grandissima boccata d'aria per gli esercenti che, dal post pandemia, sono stati testimoni di un graduale abbandono delle sale. Solo con il ritorno al cinema dei grandi blockbuster sembra esserci stata una inversione di rotta, in particolare per le multisale. Nonostante ciò i piccoli cinema di città continuano ad affannare e a tenersi a galla grazie a progetti come Cinema in Festa.

«Fare vivere le sale cinematografiche è fondamentale perché sono presidi culturali e la visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce. Sono convinto che anche “Cinema in festa” aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è un’esperienza irrinunciabile e preziosa per le persone ma anche interi territori, quartieri e città» ha dichiarato il ministro della cultura Dario Franceschini durante la presentazione dell' iniziativa. Approfittando di un periodo di discrete uscite cinematografiche, sarà possibile per il pubblico assistere a moltissimi dei film proiettati alla Mostra del Cinema di Venezia che arriveranno nelle sale nei giorni in cui sarà disponibile lo sconto nazionale.

Nonostante ciò non tutte le sale, spesso, aderiscono a questo tipo di progetti. Napoli, al momento, è una delle città italiane con più adesioni. Ben 10 cinema apriranno le proprie porte al pubblico calmierando i prezzi e mettendo a disposizione le proprie programmazioni. Le sale in questione sono: Cinema Acacia; cinema America; cinema Filangieri; cinema Iride; cinema La Perla; cinema Metropolitan; cinema Modernissimo; cinema Plaza; cinema Vittoria. Si aggiunge a questo gruppo anche il Cinema The Space di Fuorigrotta, multisala da oltre 11 sale. Un progetto che potrebbe riavvicinare il pubblico all'esperienza cinematografica? Vendendo i risultati degli anni scorsi, le premesse sembrano essere ottime.