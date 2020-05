Circolo dell'Unione, si cambia: Caracciolo lascia, Zigon in pole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un imprenditore di livello al posto di un conte. Anche il circolo dell'Unione si prepara a riaprire dopo il lockdown, si appresta a cambiare presidente e si fa avanti l'ipotesi chesubentri all'uscente:già da mesi, per l'esattezza da febbraio scorso, ha manifestato l'intenzione di non ripresentarsi, nonostante lo statuto preveda la possibilità di un terzo mandato. «E ampio sarebbe il consenso che continuerebbe a raccogliere per il contributo che ha dato in questi otto anni, di intensa dedizione», sottolinea il suo vice,Già ordinario di Microbiologia e microbiologia clinica dell'Università Federico II, proprio per la sua qualifica e l'esperienza nella ricerca, il professore si sta occupando di mettere a punto un piano per far ripartire le attività in piena sicurezza, rispettando le prescrizioni indicate dal comitato tecnico scientifico del ministero della salute, anzi rafforzandole in considerazione dell'età di alcuni iscritti che partecipano alle attività culturali e ludiche che potrebbero riprendere per inizio luglio.Con il termoscanner all'ingresso, le mascherine obbligatorie e il distanziamento tra soci nel salone dorato del Palazzo tra i più prestigiosi di Napoli, condiviso con il teatro San Carlo, e già più volte sanificato. «Delle modalità si è appena discusso in videoconferenza», spiega soddisfatto.Lembo, che accetta di delineare il profilo ricercato del prossimo numero uno, cui è destinata la solida eredità: «Un bilancio in equilibrio, un consiglio di direzione ben collaudato, personale di qualità e ambienti curatissimi, anche per ridurre il rischio di contagio», aggiunge il docente, ricordando un'altra peculiarità del circolo, quella di essere esclusivo. «I 330 soci sono selezionati tra l'alta aristocrazia napoletana, l'università e il mondo delle professioni, sin dal 1860. Con Carlo Poerio, reduce da una dura prigionia, e la fondazione del Casino dell'Unione. E, dalla ripartenza dopo i bombardamenti, nel dopoguerra, il Circolo di Napoli resta tra i più in vista, e ha accordi di reciprocanza con altre città italiane ed estere». Tutto questo, ragiona Lembo, «presuppone la scelta di un nuovo presidente che abbia conoscenza profonda dei compiti che lo attendono».Tra le attività principali, c'è l'organizzazione di conferenze con personalità di primo piano, intellettuali e imprenditori. Tra le ultime, l'incontro con l'allora presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus, invece, il dibattito successivo con il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, e il presidente del Cnr, Massimo Incuscio. Ma, in calendario, non mancano le serate dell'arte, con teatro e musica dal vivo, partite di bridge e momenti di convivialità. «Un impegno che richiede energie, idee», sostiene Lembo.Così il circolo potrebbe avere come guida l'imprenditore che presiede il gruppo Getra e la Fondazione Matching Energies: è dato per favorito. «Sono stati fatti diversi nomi prestigiosi, tra questi anche quello del Cavaliere del lavoro Marco Zigon», si schermisce Lembo, certo invece che su qualunque scelta ci sarà grande convergenza.