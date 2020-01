Città della Scienza, apre la nuova aula multimediale: da oggi è hub culturale del Mibact

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata inaugurata oggi, sabato 18 gennaio, l’aula con apparato multimediale realizzata acon il sostegno del programma Cultura crea lanciato dal ministero dei beni e delle Attività culturali e del Turismo e gestito da Invitalia.La nuova aula multimediale, che prende avvio con un progetto legato alla valorizzazione delle radici storiche della dieta mediterranea, rappresenta in realtà il primo nucleo di una collaborazione più ampia e strategica, in cui Città della Scienza assume il ruolo di hub culturale del Mibact per la valorizzazione innovativa del Patrimonio dei Beni Culturali, segnatamente del Mezzogiorno, e la creazione di un tessuto di lavoro e di mobilitazione di energie sociali nel segno della cultura.In quest’ottica Città della Scienza si configura come attrattore permanente per il coinvolgimento sinergico dei principali attori sia del territorio flegreo e del suo parco Archeologico, sia dell’area di Pomepi, Ercolano, Olponti.All’inaugurazione è seguita una discussione sulle opportunità offerte dalla misura Cultura Crea per la valorizzazione del patrimonio culturale del Sud e che ha visto gli interventi gli tra gli altri di Marco Cinquegrani, del Cluster Tiche, Luigi Nicolais, presidente della Fondazione Carditello, Pietro Folena, presidente dell'Associazione Metamorfosi, Vittorio Fresa, responsabile Incentivi innovazione Invitalia e del presidente di Città della Scienza, che ha dichiarato: «Città della Scienza si candida quale hub in grado di integrare i tanti soggetti culturali del territorio creando una massa critica che possa cooperare, collaborare e fare sistema, superando la polverizzazione delle realtà e facendo rete per il rafforzamento e la valorizzazione di ciascun soggetto e di un intero sistema culturale.Contribuire alla diffusione della conoscenza finalizzata alla valorizzazione dell’intera filiera culturale è il contributo che Città della Scienza intende dare, partendo dal nostro ricchissimo territorio».