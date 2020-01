Città della Scienza alla sfida del triennio: ​Futuro Remoto per i cambiamenti climatici e la sostenibilità ambientale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, lunedì 20 gennaio, si è riunito il comitato scientifico di, presieduto dae alla presenza del presidente, per dare avvio alla programmazione relativa al prossimo triennio 2020-2022. Nel corso dell’incontro è stato individuato il primo primo dei temi portanti delle future attività scientifiche, culturali, divulgative e didattiche di Città della Scienza:. Un argomento decisivo del presente e del futuro locale e globale, che il comitato intende declinare in maniera multidisciplinare, dall’archeologia alla biologia, dalla letteratura alla geologia fino al teatro, suggerendolo anche come possibile tema della prossima edizione diIl comitato organizzerà il proprio lavoro attraverso la divisione in gruppi di lavoro dedicati a mostre e grandi eventi culturali, Futuro Remoto e attività formative e didattiche rivolte alle scuole, sempre nell’ottica di ribadire e rafforzare la mission originaria della struttura: l’alfabetizzazione scientifica della società.