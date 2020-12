Citta della Scienza di Napoli, la ministra Azzolina conclude la tre giorni per la scuola

Si è conclusa oggi con 15.300 iscritti on line tra insegnanti, studenti e pubblico generico la Tre Giorni per la Scuola Edu 2021, il principale evento nazionale sui temi della didattica scolastica promosso dalla Regione Campania e da Città della Scienza in collaborazione con la Direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

La manifestazione, giunta alla XVIII edizione e inserita nel quadro delle iniziative organizzate da remoto e dedicate al mondo della Scuola al tempo dell’emergenza Covid-19, ha visto, nell’ambito dell’incontro di questa mattina dal titolo "Tra cognitivo ed emotivo: la nuova frontiera dell’apprendimento e dell’inclusione" , l’intervento della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, del Direttore dell’Ufficio Scolastico regionale per la Campania Luisa Franzese e del Presidente di Città della Scienza Prof. Riccardo Villari, oltre a Giuseppe Paschetto del Global Teacher Prize, il Prof. Alessandro Frolli dell’Università degli Studi Internazionale di Roma, Cinthia Buonopane, Dirigente tecnico dell’USR e Stefania Montesano e dell’USR Campania.

Nella tre giorni di webinar, seminari, dibattiti e workshop online docenti, dirigenti scolastici, studenti, educatori e formatori si sono confrontati sulle trasformazioni che la scuola sta affrontando in questa fase scambiandosi esperienze, metodi e pratiche su come la pandemia ha cambiato l’insegnamento, sui nuovi strumenti di cui si avvale oggi la didattica e su come progettare la scuola del futuro.

