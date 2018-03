Caos Città della Scienza, il Tribunale reintegra Lipardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Marzo 2018, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 10:26

Un'ordinanza del giudice del lavoro, dottoressa Palumbo, annulla il licenziamento di Vincenzo Lipardi e lo reintegra nel suo ruolo di segretario generale di Città della Scienza. Una nuova sconfitta per Vittorio Silvestrini, che aveva licenziato Lipardi con il no del Consiglio di amministrazione. Per Lipardi - difeso dagli avvocati Cristina e Riccardo Sgobbo - si tratta della seconda vittoria. Già a febbraio il Tribunale di Napoli - la Settima sezione civile - con ordinanza del giudice De Matteis dichiarò «senza effetto la verbalizzazione delle dimissioni di Lipardi del 20 luglio 2017 dalla carica di segretario generale della Fondazione Idis». Si ricorderà che le dimissioni furono respinte dal Cda della Fondazione, ma il presidente Silvestrini le ritenne valide. Ieri l'ordinanza del giudice del lavoro ha messo fine alla vicenda reintegrando il segretario generale nel suo ruolo.