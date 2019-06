Cohousing Cinema Napoli: «Siamo diventati uno dei set cinematografici più importanti d'Italia»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Napoli, in questi anni è diventata uno dei set cinematografici più importante d'Italia, anche attraverso l'Ufficio Cinema, con il lavoro di assistenza che facciamo alle produzioni». A parlare è Nino Daniele, assessore alla Cultura del Comune di Napoli, in occasione della presentazione del progetto grafico dell'identità visiva del «Cohousing Cinema Napoli» a cura dell'Accademia di Belle Arti di Napoli diretta da Giuseppe Gaeta.«Sono stati girati a Napoli circa 200 prodotti multimediali, una cosa strabiliante - ha affermato - questi prodotti sono diventati uno dei nuovi simboli della Napoli creativa di questi anni». Il «Cohousing Cinema Napoli», inaugurato nell'aprile 2018, ha offerto in questi mesi accoglienza alle produzioni cinematografiche, proponendosi come luogo destinato soprattutto alle giovani professionalità. L'Ufficio Cinema registra attualmente una media di circa 200 produzioni all'anno e circa 3000 richieste. Dall'inaugurazione a oggi - fanno sapere dall'assessorato comunale alla Cultura - hanno girato a Napoli tra gli altri: L'amica geniale prima e seconda stagione, I bastardi di Pizzofalcone, In buona compagnia di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, la serie 1994 con Stefano Accorsi, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, la fiction Rosy Abate, La tristezza ha il sonno leggero di Marco Mario De Notaris con Stefania Sandrelli, Martin Eden di Pietro Marcello con Luca Marinelli, La vita segreta di Maria Capasso di Salvatore Piscicelli con Luisa Ranieri, Il ladro di Cardellini di Carlo Luglio. Sono in lavorazione: Sono solo fantasmi di Christian De Sica, Il commissario Ricciardi diretto da Alessandro D'Alatri, L'immortale di e con Marco D'Amore, Vivi e lascia vivere di Pappi Corsicato con Elena Sofia Ricci.Il «Cohousing Cinema Napoli» dalla nascita a oggi ha stipulato oltre 15 convenzioni (Cattleya, Wildside, Palomar, Mir, Clemart, Indigo, Picomedia, Lumière, Indiana, Iif). In un anno di gestione, sono state decine le attività di formazione e orientamento professionale organizzate: oltre 20 stage in vari reparti (regia, costumi, suono, fotografia, scenografia); oltre 40 incontri/masterclass/giornate di formazione (di cui 10 già svolti); 8 giornate di pitching; 1 progetto di «alternanza scuola-lavoro» con Isis Casanova, che prevede anche la realizzazione di un breve video sul cinema a Napoli e la partecipazione degli studenti ai set e ai sopralluoghi organizzativi.