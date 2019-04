Patrizia e Sangue Blu superstar al Comicon: «Noi affascinati dai fumetti»

Sabato 27 Aprile 2019, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 15:24

Lei, Cristiana Dell’Anna, la Donna Patrizia di Gomorra - La Serie è cresciuta con Topolino e con il mito di Paperino, e il suo personaggio preferito dei cartoni è Willy il Coyote. Lui, Sangue Blu, al secolo Arturo Muselli, non ha perso neanche un fumetto dei Cavalieri dello Zodiaco e della serie animata che ne racconta le storie. Due dei principali personaggi della fortuntata serie di Sky, giunta ormai alla quarta stagione, hanno incontrato il pubblico della loro città in occasione del Comicon 2019.Nei nuovi episodi della produzione originale Sky, Patrizia è la neo-regina del clan Savastano. Enzo, diventato il nuovo re del centro di Napoli, si trova ad affrontare nuovi ostacoli e a doversi continuamente giardare le spalle.«Patrizia è una donna che scopre le proprie qualità intellettive – sottolinea Dell’Anna – capisce, nell’ambito non comune del crimine, pari a quelle di un suo “collega” uomo. Dovrebbe esser un discorso bello e consolidato, invece ancora oggi ne parliamo purtroppo». Nella nuova stagione Patrizia è in dolce attesa: «La maternità è una scelta: non rinuncia né alla carriera né alla vita di moglie e di madre».Il personaggio di Enzo Sanglu Blu, invece, ha una evoluzione molto votata all’introspezione: passa dall’azione al silenzio. «Il fatto che lui non abbia un occhio lo spinge a vedere oltre – ha raccontato Muselli – per capire se c’è qualcuno che lo sta tradendo, ha di chiudersi in se stesso. Cosa che gli risulta difficile, perché non è facile accettare dei cambiamenti per via dei sentimenti che entrano in ballo e complicano le cose».