Al Comicon 2022 «La Cena Perfetta», il nuovo film con Salvatore Esposito

«Il mio personaggio ha la possibilità di scegliere» le parole pronunciate da Salvatore Esposito durante l'anteprima nazionale di «La Cena Perfetta», raccontano a pieno l'essenza di questo film. La proiezione esclusiva si è posta a conclusione della rassegna «Cinema e serie tv» del Comicon 2022. Un evento di chiusura di alto spessore, che ha attirato tra le poltrone del Teatro Mediterraneo centinaia di persone. Una pellicola divertente, ricca di suspence ma che comunque nasconde al suo interno il racconto di uno spaccato della nostra società: la criminalità organizzata.

Presenti all'anteprima de «La Cena Perfetta», oltre al protagonista Salvatore Esposito anche il resto del cast composto da Greta Scarano, Gianfranco Gallo e Gianluca Fru rispettivamente nei ruoli di Consuelo, Pasquale e Rosario. Il film è l'opera prima di Davide Minnella, famoso per aver diretto diversi cortometraggi e che, finalmente, ha deciso di approdare sul grande schermo. Durante la presentazione, moderata da Giorgio Viaro, attori e regista hanno avuto modo di raccontare il clima che si respirava sul set tra “gioco”, professionalità e tanta voglia di imparare. «Un modo per approfondire anche il mondo della cucina in maniera nuova» ha raccontato Greta Scarano che nella pellicola interpreta una giovane, intransigente e combattiva chef alla ricerca spasmodica della sua prima stella Michelin. «Non mi ero mai cimentato in qualcosa del genere» ha dichiarato invece Gianluca Fru, da anni uno dei volti di punta del collettivo dei The Jackal, alla sua prima prova da attore sul grande schermo. «Un'esperienza totalmente nuova» ha concluso.

A gestire il lato “culinario” del film, la chef Cristina Bowerman, stella Michelin che ha diretto e organizzato tutto ciò che riguardava la realizzazione dei piatti presenti all'interno della pellicola. «Cristina Bowerman ci teneva che le cose venissero fatte bene, anche se era una scena in cui eravamo di schiena» hanno raccontato divertiti gli attori. Un film «La Cena Perfetta» dall' impianto semplice ma capace di arrivare in maniera indistinta a tutti. La storia d'amore tra i protagonisti diventa solo un modo per narrare una sottotrama differente che coinvolge anche sentimenti più profondi come la volontà umana. Carmine (Salvatore Esposito) è un personaggio che ha costantemente voglia di allontanarsi dall'ambiente in cui si trova, un cerchia che non sente più sua. Questa sua necessità si traduce nella sua voglia di rivalutare il «Picchio Blu», il ristorante che si pone al centro di tutte le vicende de «La Cena Perfetta». La pellicola è distribuita da VisionDistribution e sarà disponibile al cinema solamente il 26 - 27 - 28 Aprile come evento speciale.