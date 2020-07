«Gotta cath'em all!» (devi prenderli tutte) direbbero gli appassionati dei Pokemon, e, in effetti, l'edizione 21 e mezzo del Comicon 2020 si prende tutte le città della regione Campania. Un'edizione diversa, incerta fino all'ultimo, ma che cerca di accontentare chi, dei fumetti, proprio non può farne a meno.



Il salone Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, infatti, tornerà nella sua versione classica l'anno prossimo, nel 2021 con la 22esima edizione. Un evento grandissimo, che porta nella città di Napoli 160mila visitatori e 350 espositori. Data l'emergenza Covid-19, però, che ancora costringe al distanziamento sociale, l'importante festival torna da luglio a dicembre con una veste diversa, caratterizzata da attività online e diffuse nelle 5 province campane.

Si parte con le avventure via internet: dal 19 luglio, ad esempio, inizia Infernal Pursuit, la prima battaglia di Dungeons & Dragons che intratterrà più di cento giocatori di ruolo. Non solo, il Kpop Fight Fest sarà dedicato agli amanti del ballo e della musica. Verrà riproposta anche la «battaglia delle mazzate»: una guerra fra disegnatori a colpi di like. Il Comicon, poi, da settembre inaugurerà 7 mostre in giro per la Campania: dal 18 settembre a Salerno a Palazzo Fascione ci sarà l'esposizione "Tex: 70 anni di un mito", una mostra interattivs dedicata al personaggio italiano più amato.

Dal 29 settembre al Foqus di Napoli una serie di incontri per il ciclo "Asian Foqus", dal primo ottobre a Benevento alla Rocca dei Rettori una mostra antologica dedicata al maestro del fumetto erotico italiano Mino Manara.

Il 15 ottobre al Museo Irpino Carcere Borbonico di Avellino un omaggio a Giuseppe Camuncoli, uno dei primi italiani ad aver disegnato un supereroe Marvel. A Caserta a dal 13 novembre una mostra su Igort e il suo fumetto "5 è il numero perfetto" poi trasposto al cinema. Si torna a Napoli per altri due appuntamenti importanti che dureranno fino al 2021: la mostra "Adolescenze italiane. Vite e desideri giovanili nel fumetto" a cura di davide Toffolo e in programma per dicembre e la mostra che segna la partnership fra Comicon e Museo Archelogico Nazionale di Napoli dedicata al grande fumettista Tanino Liberatore dal titolo "Lucy. La speranza".

«Avremmo potuto rinunciare all'evento quest'anno - ha spiegato Claudio Curcio, direttore generale di Comicon - ma non potevamo lasciare gli appassionati di fumetti senza quello che ormai è diventato un vero e proprio cult. Per questo abbiamo pensato a una forma inedita, una nuova edizione a metà: per questo è nata l'edizione 21 e mezzo. Ci saranno tante mostre in giro per la Campania con un programma ricco e che rispetterà le regole del distanziamento sociale. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Campania".

«Crediamo in questo evento - ha spiegato il presidente della Regione Vincenzo De Luca - perchè rappresenta un linguaggio nuovo di comunicare, quello dei fumetti, molto vicino ai giovani. Rapprensenta un tipo di socialità anche virtuale, sana, che tiene lontane le cattive abitudini della movida».

