Primo giorno di Comicon a Napoli: lunghe file all’esterno della Mostra d’Oltremare

Sabato 28 Aprile 2018, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 12:02

Travestimenti, colori, musica e tanto divertimento. Prende il via l’edizione 2018 del Comicon a Napoli tra centinaia di cosplay diversi che dalle prime ore del mattino hanno “invaso” piazzale Tecchio. Le file sono lunghissime e abbracciano il piazzale antistante la Mostra d’Oltremare che per quattro giorni sarà teatro della più importante manifestazione d’Italia dedicata al manga.Quest’anno, poi, saranno celebrati anche gli ultimi 20 anni del fumetto nel nostro paese, attraverso un percorso multimediale e innovativo che parte dalle prime “riunioni” al castel Sant’Elmo fino ai giorni nostri con un Comicon che riscuote sempre più successo tra i giovani.«Non vedevamo l’ora che iniziasse il Comicon - dichiarano i ragazzi in strada - siamo qui dalle 8 del mattino e la fila sembra interminabile. Questa manifestazione ci dà l’opportunità di essere quello che vorremmo rappresentando i nostri idoli del fumetto, ma soprattutto ci dà l’occasione di confrontarci con chi ha la nostra stessa passione e durante l’anno si prepara a questo evento con vestiti e gadget sempre diversi. Speriamo che siano quattro giorni di svago e divertimento».