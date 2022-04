Comicon 2022 a Napoli, tutti pazzi per One Piece: «Siamo cresciuti con la Ciurma»

One Piece è attualmente lo shonen manga più letto al mondo grazie ad una storia appassionante e dei personaggi amatissimi dai giovani.

Quest'anno la Ciurma di Cappello di Paglia è arrivata al volume n. 100, la cui presentazione avviene in occasione del Napoli Comicon 2022, scelto come palcoscenico per onorare l'arrivo dell'attesissima cifra e che dedica quasi un intero padiglione dell'Asian Village ad uno dei manga più venduti nel nostro Paese.

La serie del maestro Eiichiro Oda è la prima, nel nostro paese, a tagliare il traguardo dei cento numeri e per festeggiare Star Comics e Comicon hanno messo in programma numerose dedicate.

I personaggi di One Piece invadono le strade di Napoli: nei giorni di Comicon e in quelli seguenti, un bus della linea cittadina sarà brandizzato con i principali protagonisti di One Piece. Sarà dunque possibile giungere alla Fiera D’Oltremare in compagnia di alcuni fra i più amati personaggi della serie.

«Mi sono avvicinato a questo manga quando ero molto piccolo, a dodici anni - spiega Antonio di Napoli, responsabile Attività Cosplay e Manga - Il mio personaggio preferito è Asopp, perchè è quello che durante la serie cresce e cambia umanamente parlando»

Per questa edizione di Comicon, la casa editrice della stella riserverà al capolavoro di Eiichiro Oda un’intera struttura lungo il noto Viale delle Fontane. Star Comics ha da poco svelato la Celebration Edition di One Piece n.100, che sarà l’autentico tesoro del salone partenopeo. Si tratterà di un box in tiratura limitata, con finiture dorate e uno speciale doblone in rilievo sul coperchio. Oltre al volume, al suo interno ci sarà il messaggio del maestro Oda per i lettori e degli originali gadget come il lunghissimo poster a colori raffigurante i 50 personaggi più amati dai lettori e il bracciale in tessuto personalizzato ONE PIECE e Star Comics.

«Sono cresciuto con One Piece, ha accompagnato tutta la mia vita in pratica» - dice una ragazza vestita da Nami - Secondo me One piece, oltre a rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, ha la grande qualità di tenere il lettore incollato alla pagina, è imprevedibile e geniale».