Il Commissario Ricciardi diventa un fumetto: in uscita domani in tutte le librerie e fumetterie

Arriva in libreria e in fumetteria l’11 novembre una nuova avventura a fumetti del Commissario Ricciardi, l’amatissimo personaggio nato dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

Ne "Il commissario Ricciardi. Anime di vetro”, con sceneggiatura di Claudio Falco e disegni di Luigi Siniscalchi, l'avvocato Ludovico Piro viene trovato morto nel suo studio. Del delitto si autoaccusa il conte Romualdo di Roccaspina, ma la moglie Bianca è convinta della sua innocenza e chiede al commissario Ricciardi di riaprire un caso ormai archiviato da mesi.

La prefazione del volume è firmata da Maurizio de Giovanni, così come la postfazione, intitolata "Palomma’ e notte. Cronaca di un amore impossibile", arricchita dalle illustrazioni di Luigi Siniscalchi. Come sempre, il progetto è curato da Luca Crovi e le storie sono realizzate in coordinamento con la Scuola Italiana di Comix.