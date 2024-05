Concerti a Napoli 2024, ecco la “Città della Musica - Live Festival”

Napoli torna ad essere la grande capitale di musica. È stato presentato oggi in Sala Giunta “Napoli città della musica - Live festival 2024”. Oltre 20 artisti e 22 concerti per quella che si prospetta essere una grande festa musicale. Il festival si dislocherà tra piazza del Plebiscito e lo stadio Diego Armando Maradona. Si partirà il 31 maggio al Maradona. Ad aprire la stagione dei concerti allo stadio sarà Gianni Fiorellino. Seguirà Ultimo con due date, l'8 e il 9 giugno. Il 15 toccherà ai Negramaro.

Dal 21 al 23 sarà poi il turno di Geolier e concluderà la serie di concerti all'ex San Paolo Nino D'Angelo, con il suo live del 29. Al Plebiscito sono invece previsti 14 concerti, organizzati in sinergia con la Soprintendenza. Aprirà Gigi D'Alessio con gli otto concerti in programma. Toccherà poi a Renato Zero con due date. Il 27 sarà la volta del Radio Italia Live, per la prima volta a Napoli. Il 28 toccherà a Tropico. E a settembre sarà la volta della reunion dei Co'Sang.

«Il calendario dei grandi concerti dal vivo è il risultato di una programmazione lunga, ‒ ha commentato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ‒ avviata dall'amministrazione due anni fa e frutto di un intenso lavoro legato al progetto Napoli Città della Musica. Napoli si conferma al centro dell'industria musicale, ribadendo una credibilità gia raggiunta lo scorso anno, quando i Coldplay scelsero proprio lo stadio Maradona per una tappa del loro tour mondiale a 30 anni di distanza dagli U2. Quest'anno Napoli Città della Musica continua nel segno dei grandi artisti, con un cartellone ricco di concerti, in grado di offrire una programmazione variegata per tutte le generazioni. Gli appuntamenti al Plebiscito e allo stadio ci restituiscono numeri da vera Music City, con diverse date che hanno registrato subito il sold out».

«Napoli Città della Musica è un progetto fortemente voluto dal sindaco che in due anni ha prodotto ottimi risultati, ‒ ha dichiarato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per l'industria musicale e dell'audiovisivo ‒ fra le altre invertendo concretamente gli orientamento della music industry e dei live in favore di Napoli che finalmente è al centro della musica nazionale ed internazionale! Sono molto soddisfatto che i grandi players nazionali della musica abbiano scelto Napoli e abbiano voluto esser parte del progetto della città della musica soprattutto declinandolo per i giovani, la formazione ed il sociale e l'inclusione perché musica è business ma anche sviluppo e crescita culturale e sociale, anche questa è industria culturale! Avere degli artisti di questo calibro è un unicum di cui Napoli deve andare fiera».

L'evento non è soltanto fatto di musica ma anche di solidarietà. Tutti gli artisti che si esibiranno hanno deciso di supportare un progetto a sostegno delle Fondazioni e delle Associazioni che operano a Napoli.