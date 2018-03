Concerto per Pino Daniele, il ricordo diventa doppio con il tributo a Rino Zurzolo

Venerdì 16 Marzo 2018, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 16:24

Stesso luogo, stesso orario e soprattutto stessa data: quella del compleanno e dell’onomastico di Pino Daniele, che quest’anno avrebbe compiuto 63 anni. «Je Sto Vicino a te 63», il memorial dedicato al cantautore e musicista partenopeo, torna il prossimo 19 marzo alle 21 al Palapartenope di Napoli per festeggiare insieme agli amici di Pino un giorno che per il quarto anno consecutivo si conferma un appuntamento per tutti i fan napoletani e non solo. In un luogo che, nelle intenzioni degli orgnizzatori e del fondatore della struttura, Gennaro Manna, potrebbe anche diventare presto il «PalaPinoDaniele»«Una festa tra amici e un invito al pubblico», come lo ha definito Nello Daniele, fratello di Pino, che quest’anno si aprirà con un tributo inedito a Rino Zurzolo, lo storico contrabbassista della band di Pino Daniele scomparso lo scorso aprile. Un gruppo di bassisti, insieme a Marco Zurzolo al sax e Valentina Crimaldi, moglie di Rino Zarzulo, al flauto, salirà sul palco per dare spazio a una esibizione unicamente strumentale. «Un' ingresso molto particolare, che vedrà un'entrata dalla sala di suoni tra la gente del Pino Daniele più "brasileiro" possibile con le percussioni dei Batà Ngoma – ha spiegato Federico Vacalebre, direttore artistico del memorial - poi sul palcoscenico un cono di luce illuminerà un contrabbasso destinato a restare muto: abbiamo deciso di partire proprio in una maniera che sarebbe piaciuta a Rino e a Pino, ossia strumentale, senza parole».Gli artisti che sicuramente si alterneranno sul palco sono al momento Alessio Arena, Audio 2, Bungaro, Tony Cercola, Maurizio De Giovanni, Franco Del Prete, Flo, Funaro, Eddy Napoli, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Michele Zarillo. Con un'ospite a sorpresa finale che rileggerà una canzone affidata a lui ormai tanti anni fa da Pino Daniele e ingiustamente dimenticata. Dall'acustica ai suoni contemporanei: strada spianata in questa edizione anche alla contaminazione, che troverà espressione nela versione trap del brano «Terra Mia» interpretato da Lucariello.L’evento, sostenuto dal Comune di Napoli, è come sempre gratuito. Gli inviti saranno distrinuiti gratuitamente dal sito del Comune dalle ore 9 del 18 marzo fino a esaurimento posti.«Quest’anno ricordiamo anche Rino Zurzolo, un grandissimo musicista e compositore, compagno di viaggio di Pino fin dai primi passi - ha sottolineato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris - un concerto gratuito frutto di un bel lavoro di squadra per la musica nel ricordo di due grandi artisti».