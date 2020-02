Napoli, Santaniello confermato direttore per tre anni al Conservatorio

Un plebiscito di voti per Carmine Santaniello, confermato alla guida del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli per altri tre anni. Il direttore uscente ha battuto con 93 voti a 12 lo sfidante Maurizio Pietrantonio. Dalle urne, vagliate dalla commissione elettorale composta da Gaetano Panariello, Patrizio Marrone e Roberto Altieri, sono uscite anche una scheda nulla e una bianca. Sui centovove docenti dell'antica scuola musicale ammessi al voto, Santaniello ha superato dunque la metà più uno rischiesta per essere eletto al primo turno, senza la necessità del ballottaggio. Toccherà ora al ministro per l'Università Manfredi ratificare il voto e la nomina. Santaniello, già alla guida del conservatorio napoletano dal 2017, entrerà in carica per il secondo mandato a fine anno. Il suo incarico durerà fino al 2023. © RIPRODUZIONE RISERVATA