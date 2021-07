«Dedichiamo alla Coppa di Nestore il nostro concorso di idee»

La Coppa di Nestore, prezioso reperto dell'VIII secolo a.c. custodito nel Complesso Museale di Pithecusae, a Villa Arbusto nel comune di Lacco Ameno, viene visitato da non più di trenta persone in un mese. È legittimo, nell'era della digitalizzazione spinta, che agevola conoscenze e spostamenti come mai prima, che un gioiello unico dell'archeologia sia così trascurato? È possibile immaginare un percorso diverso per Villa Arbusto e in generale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati