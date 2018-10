Mercoledì 31 Ottobre 2018, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE DEL GRECO - Corallo e cammei di Torre del Greco in vetrina al G20 di Buenos Aires. L'oro rosso di Torre del Greco protagonista in Argentina dal 6 all'8 novembre con la manifestazione "Il colore della bellezza: la seduzione senza tempo del corallo e del cammeo": un ricco programma di seminari, sfilate, eventi, show di incisione e mostre per sostenere la candidatura della lavorazione artigianale di corallo e cammeo a patrimonio dell'Unesco. In campo Assocoral, Federpreziosi e Confcommercio per esportare nel mondo il brand corallino.Si parte martedì 6 novembre alle 10.30 presso l'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires con "L'eccellenza artigianale italiana nella seduzione senza tempo del corallo e dei camei, tra saperi, valori e abilità", seminario di presentazione della lavorazione del corallo organizzato congiuntamente con Ice. Alle 19.30, sempre all'Ambasciata d'Italia, una sfilata di collezioni speciali in corallo e cammei. Mercoledì 7 novembre, alle 19 all'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires ci sarà la mostra fotografica “Seduzione senza tempo: corallo e cammei tra memoria e modernità" mentre giovedì 8 novembre, dalle 10.30, all'Ice di Buenos Aires appuntamento con workshop, incontri bilaterali e visite aziendali.La cavalcata di Assocoral e Federpreziosi proseguirà poi venerdì 9 novembre con il primo Meeting Nazionale della Biosfera Mab Unesco: presso il Parco Nazionale del Vesuvio al Palazzo Mediceo di Ottaviano, alla presenza del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, Assocoral interverrà come stakeholder. La settimana successiva, dal 17 al 19 novembre, riprenderà invece il roadshow in Italia per promuovere l'arte corallina: dopo la prima tappa di Grosseto, i maestri corallari approderanno a Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria e Catanzaro con Tommaso Mazza e Vincenzo Aucella alla guida di un tour alla scoperta del mondo dei coralli e dei cammei di Torre del Greco, insieme al maestro incisore Vincenzo Mazza che farà uno show dal vivo.