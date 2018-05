Corecom Campania, forum a Pianura per combattere il cyberbullismo

Giovedì 17 Maggio 2018, 14:12

«Bambini e adolescenti trascorrono ogni giorno molto tempo online per questo motivo gli episodi di cyberbullismo sono cresciuti esponenzialmente, come rileva da alcuni anni anche il Centro Nazionale di Ascolto di Telefono Azzurro. Il progetto scuolasenzabulli si rivolge alla prima generazione di ragazzi per i quali i personal devices non sono considerati un mero strumento di comunicazione, ma una vera e propria estensione di sé». Lo ha detto Domenico Falco, presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania presentando il forum «scuolasenzabulli, prevenzione per combattere il cyberbullismo» che si terrà domani, venerdì 18 maggio 2018 alle ore 10,00 nell'auditorium dell'Istituto Comprensivo Statale Palasciano a Pianura.«L'obiettivo è agire con un set di strumenti/interventi che da un lato fornisca un comune terreno di comprensione e analisi degli usi aggressivi del web, dall'altro possa affiancare gli insegnanti attraverso focus di approfondimento con l'ausilio di testimonial - ha aggiunto Falco - per costruire, insieme ai ragazzi, percorsi e azioni che prevengano il rischio o comunque ridimensioni progressivamente gli esiti negativi di situazioni critiche già in essere ma non ancora individuate, o non valutate in tutta la loro potenziale gravità».Aprirà i lavori la testimonianza di Maria Luisa Iavarone, presidente dell'Associazione culturale Artur All'incontro parteciperanno Carmine De Pascale (promotore Legge Regionale sul cyberbullismo); Lorenzo Giannalavigna, (presidente IX Municipalità); Maria Luisa Salvia (Dirigente Scolastico Palasciano); Gianluca Galiotta, (Comandante Compagnia Bagnoli Carabinieri); Dario Smecca (Vicecomandante Gruppo Napoli Guardia di Finanza); Marco Iannelli (Capo Segreteria del Direttore Servizio Ispettivo, Registro e Corecom dell'Agcom); Antonio Scamardella (Psichiatra e criminologo clinico) e Marco Lanzaro (Vicepresidente IX Municipalità con delega all'Istruzione).