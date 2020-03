Coronavirus, come cambia il mercato immobiliare? Il forum sul Mattino.it

Come cambia il mercato immobiliare con il Coronavirus? La rivoluzione è già cominciata ma le turbolenze finanziarie di questa fase confermano la maggiore appetibilità di questo mercato rispetto ad asset più volatili come azioni e obbligazioni. Questo, però, non significa che il mercato immobiliare sia al riparo della crisi: bisogna compiere un ragionamento più ampio e differenziato sulla base della tipologia dell’immobile considerata.

Il Mattino.it ne parla, rigorosamente online, con Nicola Compagnone, specialista in aste immobiliari, e con Alfio Bardolla, financial coach e autore di bestseller sulla libertà finanziaria. Live dalle 12.30 su Facebook sul Mattino.it

