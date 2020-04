Coronavirus, a Napoli il prof Ascierto finisce sul presepe: «L'omaggio a un luminare che dà speranza»

LEGGI ANCHE

La sua bottega,, è chiusa da tempo a causa dell'emergenza coronavirus. Ma, 54 anni, esperto artigiano napoletano del presepe, ha voluto da casa, con la sua maestria, omaggiare il professor, presidente della Fondazione melanoma e direttore dell'Unità di oncologia melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell'Istituto tumori Irccs Fondazione Pascale di Napoli, a cui si deve la sperimentazione del tocilizumab , un farmaco anti artrite che ha dato i primi riscontri positivi, i cui risultati di sperimentazione saranno pronti tra fine aprile e maggio.«L'ho voluto rappresentare così, con delle forbici in mano che metaforicamente tagliano i tubi dei poveri ammalati - ha detto De Cicco - seguendo il suo protocollo terapeutico oggetto di tante polemiche. Spero di aver fatto un buon lavoro. E mi auguro che in qualche modo riesca a recapirargli la statuina». Dopo l'omaggio di Jorit Agoch che ad Ascierto ha dedicato un bellissimo murales , arriva un altro omaggio artistico per il luminare che tanta speranza sta donando a Napoli, alla Campania, all'Italia e perché no, magari al mondo intero.