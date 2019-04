Crollo Incurabili, il monito del ministro Bonisoli: «Basta scaricabarile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 07:03

Il vertice a Roma è fissato per lunedì: «Ho convocato tutte le parti interessate per tutelare il complesso monumentale degli Incurabili, dopo il crollo avvenuto nella chiesa di Santa Maria del Popolo». Non solo. Dice il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli: «Ai Girolamini si prevedono interventi che effettivamente potrebbero risultare invasivi e resta la preoccupazione che la Biblioteca sia off-limits per altri anni, proprio ora che sta per partire il piano di assunzioni e risorse sono in arrivo».«Purtroppo, accade perché si dimentica l'importanza della manutenzione e ci rendiamo conto del valore storico-artistico e culturale del nostro patrimonio solo quando abbiamo qualche problema. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità a partire da chi doveva operare una corretta manutenzione».«Di certo, dalle amministrazioni coinvolte direttamente, ma non è il momento di fare polemiche. Ora bisogna correre ai ripari per tutelare tutto il complesso. Ora tutti insieme dobbiamo capire cosa va fatto e cosa si può fare per evitare che si ripetano situazioni del genere. Auspico che, per Napoli, possa esserci una collaborazione tra istituzioni, abbiamo già avuto momenti di confronto: come per le grate al Plebiscito, sviluppare un dialogo costruttivo è nell'interesse di tutti. Ma ripeto ognuno deve fare la propria parte ed evitare imbarazzanti e indegni scaricabarile».«Faremo una riunione a Roma, il 24 aprile, con il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per dare il via a un grande progetto di investimento nel centro storico. Con 90 milioni stanziati tempo addietro e mai attivati».