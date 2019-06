Csi Gaiola Onlus: al via il progetto Montagna Maestra nel parco d'Abruzzo e nel Parco della Sila

Lunedì 24 Giugno 2019, 18:03 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2019 18:50

Al via oggi 24 giugno le attività sul campo del progetto Montagna Maestra. Svolto dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus, attraverso le sedi locali Abruzzo e Calabria, e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il progetto si pone come obiettivo principale l'educazione e la sostenibilità all'ambiente, mediente un filo conduttore rappresentato dalla Montagna. Si svolge infatti in due Parchi Nazionali, caratterizzati principalmente da territorio montano: Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il primo campo partito oggi in Abruzzo nella splendida cornice di Val Fondillo, vede il coinvolgimento di due istituti scolastici (I.C. Benedetto Croce di Pescasseroli (AQ) e il 21°C.D. Mameli Zuppetta di Napoli), gemellati tra loro al fine di innescare tra gli studenti processi di condivisione delle conoscenze, dei valori, delle attitudini e delle esperienze.Lunedì prossimo, 1 Luglio, sarà la volta del Parco Nazionale della Sila. Anche qui due scuole, l’I.S. Margherita Hack di Cotronei (KR) e l’I.T.A. Vittorio Emanuele II di Catanzaro saranno coinvolte in quattro giorni tutti dedicati alla natura aspra e selvaggia delle montagne calabresi con la preziosa collaborazione dei Carabinieri Forestali di Catanzaro.Una full immersion di 4 giorni nella natura abruzzese con attività escursionistiche e laboratoriali all'insegna della sostenibilità ambientale, affinché la natura sia davvero il riferimento educativo principale con cui gli studenti possano sviluppare metodologie di apprendimento attivo, attraverso attività la sperimentazione diretta dei processi ecologici. Il senso del progetto è racchiuso in questa frase di J. W. Goethe: "La montagna è una maestra muta che crea discepoli silenziosi" in cui ci auguriamo che i discepoli silenziosi siano in grado senza urlare di avere cura del proprio ambiente e di affrontare sfide che, sebbene in salita, siano sempre possibili, avendo ben chiaro l'obiettivo.La montagna è la protagonista indiscussa e rappresenta l'elemento principale attraverso cui le giovani generazioni possano prendere coscienza degli ecosistemi naturali e comprenderne le relazioni, i punti di forza e di vulnerabilità, dove l'uomo diventa parte integrante del processo di protezione e conservazione. La montagna come una maestra, di scuola e di vita che, a volte rigida e severa, può insegnare i valori più autentici del vivere in armonia con la natura e nel rispetto di essa.Conducono le attività in Abruzzo il naturalista Fabio Nigro, referente della sede Abruzzo, e l’esperto Forestale Alessandro Franza, guida di media montagna del collegio guide alpine d’Abruzzo, con la collaborazione della Cooperativa SO.R.T. Turismo verde di Opi che provvederà al servizio di vitto e alloggio degli studenti.Le attività in Calabria saranno condotte dalla naturalista Paola Masucci, referente della sede Calabria e dalla Guida AIGAE Massimiliano Capalbo di Orme nel Parco con la preziosa collaborazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro.Il progetto si svolge con il patrocinio del Parco Nazionale della Sila e Parco Nazionale di Abruzzo Lazio e Molise.