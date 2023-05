Sangiuliano, lectio magistralis all'Università Federico II di Napoli: la cultura è tradizione e progresso

«Cultura è insieme di conoscenze, intesa nel duplice aspetto di tradizione e progresso, come processo non come dato cristallizzato e statico», mentre «crisi dell'essere è crisi della cultura e quindi dell'intera società». Così il ministro Gennaro Sangiuliano apre la sua lectio magistralis nell'aula Pessina dell'Università Federico II. Al centro “Cultura di massa e politica culturale”, un intervento che tocca i temi della fine del comunismo, dell'era digitale, della globalizzazione, e viene introdotto dal rettore Matteo Lorito, che sostiene la «cultura senza colore politico: la nostra è un'Università aperta». Nel prendere la parola, il direttore del dipartimento di Giurisprudenza, Sandro Staiano, definisce il ministro «nostro sodale», per gli incarichi di docenza che ha in diversi atenei italiani; mentre Sangiuliano lo chiama «maestro», si dice emozionato, ricordando che qui, proprio in questa sede, ha sostenuto diversi esami. E, tra i laureati eccellenti, cita i tre presidenti della Repubblica: Enrico De Nicola, Giovanni Leone e Giorgio Napolitano, per dire: «La Federico II è uno dei migliori atenei al mondo», aggiunge con orgoglio.

Poi il ministro loda la sua città, indica il Mann come modello di una visione, e rimarca il suo impegno: «Dobbiamo offrire la bellezza del nostro immaginario italiano. Creeremo i musei nazionali del Vomero: Duca di Martina, Floridiana e Sant'Elmo, e sosterremo il ripristino del Maschio Angionino, come richiesto dal sindaco.

Questo significa lavorare per accrescere la nostra cultura, che deve essere democratica e plurale, in un processo hegeliano. Cultura libero confronto di idee».

Fuori l’ateneo lo aspetta la contestazione degli studenti, che ricordano la tragedia dell’Emilia. Dentro, lui preferisce non rispondere a domande su temi caldi come lo sciopero al San Carlo.