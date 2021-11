Da Filangieri a Lennon: il sogno cosmopolita nel 50esimo anniversario di Imagine

«Imagine all the people living life in peace» sono solo alcune delle parole estrapolate dal testo di Imagine, uno dei brani più celebri di J. Lennon che quest'anno celebra il suo 50esimo anniversario. Nessuna patria, nessuna proprietà, nessuna religione, un invito ad immaginare il mondo in un'unica entità: è questo che desiderava Lennon, il cantautore che rincorreva il sogno cosmopolita. Un sogno, un ideale - riconducibile a tempi ben più remoti - che ha come precursore il grande illuminista napoletano, Gaetano Filangieri. Così l'incontro organizzato in Villa Pignatelli, che verte sul tema cosmopolita, riesce a creare un filo conduttore tra Filangieri e Lennon: «L'orgoglio è proprio quello di rivendicare a Napoli il ruolo fondamentale nella genesi di queste idee e pensieri nati nel '700, in un periodo antecedente la rivoluzione dei lumi, e che sono riusciti a diffondersi nel mondo. E singolare è il legame tra il capolavoro dell'epoca contemporanea e il pensiero nato qui a Napoli tanti secoli fa. Un pensiero che ha viaggiato molto, è arrivato a Parigi e da lì fino in America» è il commento del Presidente dell'Accademia Filangieri - Della Porta, Benedetto Migliaccio.

L'ideale cosmopolita emerge dalle pagine della Scienza della Legislatura di Filangieri, ma non solo, sembra che alcune tracce del filosofo siano riconducibili persino alla Costituzione Americana: «Benjamin Franklin ha un ruolo fondamentale, ma un ruolo importantissimo lo ha anche Filangieri - spiega Antonio Giordano, membro del Cda della National Italian American Foundation -, perché nel momento in cui si stilavano le regole della democrazia americana, dell'indipendenza e della Costituzione Americana, Franklin chiedeva consiglio proprio a Filangieri. Sarebbe bello poter accendere i riflettori anche dal lato americano e far conoscere il ruolo importante che ha avuto questa mente napoletana», conclude. Napoli che sembra essere sempre al centro del fermento culturale, è una città che si ritrova troppo spesso in una zona di penombra: «Peccato che circoli sempre poco l'idea di questa Napoli pensatrice ed attiva - commenta Migliaccio - che ancora oggi è degnamente al centro di un panorama scientifico, non solo nazionale, ma internazionale».

Ma il sogno cosmopolita non ha solo viaggiato da un continente all'altro, è sopravvissuto nei secoli. Era il 1971 quando uscì il brano Imagine di John Lennon: «Noi eravamo ventenni, infiammati di voglia di dire e di fare - commenta Mauro Giancaspro, vicepresidente dell'Accademia Filangieri - Lennon predicava la pace con questa canzone e noi ci credevamo, ma proprio quell'anno gli americani entrarono nel Vietnam e a marzo del 1971 scoppiò la guerra del Bangladesh. La canzone di Lennon è una canzone laica che celebra i principi illuministi, e quindi rende di grande attualità gli insegnamenti di Filangieri», conclude.