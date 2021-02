Dagli Scavi di Pompei omaggio per San Valentino: tour virtuale con musica di Nino Rota

Il Parco archeologico di Pompei celebra la giornata di San Valentino in remoto sulle note della colonna sonora del film di Fellini 8 ½. E dal 15 febbraio riapre al pubblico Villa Arianna a Stabia. Con le immagini suggestive della antica città, accompagnate dalle note jazz del sassofono di Rosario Giuliani e della fisarmonica di Luciano Biondini, in un omaggio musicale a Nino Rota dal film 8 ½ di Fellini. Il video sarà visibile il 14 febbraio sui canali social e il sito istituzionale del Parco www.pompeiisites.org. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione del Saint Louis College Of Music di Roma. Il 15 febbraio 2021, inoltre, riaprirà la Villa Arianna a Castellammare di Stabia. Il sito resterà aperto dal lunedì al venerdì (sabato e domenica chiuso) dalle 9.00 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30). La riapertura avverrà in conformità con tutte le prescrizioni normative in essere per far fronte all'emergenza sanitaria in corso dovuta dal COVID-19.

