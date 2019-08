Venerdì 23 Agosto 2019, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 18:29

Dai soffitti delle domus i segreti degli abitanti della Pompei romana. Una équipe dell’università di Losanna, diretta dal Professor Michel Fuchs, in questi giorni è nel Parco Archeologico di Pompei per studiare i frammenti di affresco provenienti dai soffitti della casa dei pittori al Lavoro nell’Insula dei Casti Amanti e conservati nella Casina Rustica. Lo scopo del lavoro è studiare questi soffitti, comprenderne i motivi (si trovano frammenti con cigni, grifoni, uccelli, fiori colorati), ricomporre i frammenti e restaurarli per potere, in futuro, ricollocarli nella posizione originaria.