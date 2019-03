Giovedì 28 Marzo 2019, 09:56

«Sono davvero felice della splendida affermazione di Marina Confalone che ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista grazie alla magnifica interpretazione di Zì Marì in “Il vizio della speranza” di Eduardo de Angelis. La sua dedica ai napoletani che hanno buona volontà mi ha colpito e commosso. Grazie Marina, Napoli e tutti i napoletani di buona volontà ti amano». Lo afferma il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.