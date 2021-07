De Crescenzo e «Il Mattino», il libro esaurito in un giorno

Grande successo in edicola per il libro Luciano De Crescenzo. Storie d'amore e di libertà, a cura di Titta Fiore e Federico Vacalebre e distribuito ieri in omaggio con «Il Mattino». Le trentamila copie stampate sono andate esaurite nel giro di poche ore. Il boom di richieste è in linea con gli altri titoli della collana «Ieri, oggi e domani» inaugurata nel 2015 con il volume su Pino Daniele, proseguita con quelli su Giancarlo Siani e Diego...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati