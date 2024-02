Maurizio de Giovanni si dimette da presidente comitato lingua napoletana

Lo scrittore Maurizio de Giovanni si dimette dalla presidenza del Comitato scientifico per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano.

Il motivo? Si era ipotizzata la recente polemica sulla lingua napoletana riguardante il testo sanremese (non esattamente ortodosso) della canzone del rapper Geolier. Ma sulla vicenda è intervenuto, facendo chiarezza, lo stesso de Giovanni:

«Mi sono dimesso per altri motivi. E non ho polemizzato con nessuno. Ho solo scritto un post in cui rilevavo l’orribile scrittura di quel testo così come pubblicato da Sorrisi e Canzoni. Ho augurato fin da subito a questo nostro ragazzo di stravincere il festival, tifando per lui come per ogni manifestazione di cultura e spettacolo del nostro amato territorio» ha detto lo scrittore.