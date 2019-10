San Carlo, de Magistris accoglie il soprintendente Lissner: caffè, gagliardetto e album di foto

Sabato 12 Ottobre 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 19:18

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto nel pomeriggio a Palazzo San Giacomo Stéphane Lissner, nuovo Soprintendente del Teatro San Carlo. Il primo cittadino ha voluto così accogliere in città il nuovo vertice del Massimo partenopeo per augurargli buon lavoro ed anche per rinnovare gli attestati della grandissima stima ad un grande protagonista della cultura mondiale.Dopo il tradizionale caffè, de Magistris ha voluto donare a Lissner il gagliardetto della città e un libro di fotografie dei luoghi più belli di Napoli: entrambi hanno voluto sfogliarlo fino all’immagine proprio del San Carlo. Lissner ha molto gradito l’omaggio del Sindaco ed insieme, a piedi per via Verdi, hanno raggiunto il Teatro per una prima veloce visita, concedendosi una foto dal palco reale e dal palcoscenico alla presenza del Sovrintendente uscente Rosanna Purchia.