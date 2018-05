De Magistris, Luca Abete e Casa Surace: ecco gli «Ambasciatori del Sole»

Giovedì 17 Maggio 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 16 Maggio, 21:12

A Napoli istituzioni, studiosi, imprenditori e giornalisti premiati per essere gli «Ambasciatori del sole». Assegnati i riconoscimenti istituiti da Napolivillage a personaggi che si sono distinti in diversi ambiti e che si impegnano per la rinascita partenopea. A Villa Di Donato, l'editore Raffaele De Lucia ha festeggiato i primi dieci anni del quotidiano online Napolivillage premiando i sindaci di Napoli e Pozzuoli de Magistris e Figliolia, il rettore della Federico II Gaetano Manfredi, la professoressa Annamaria Colao, il presidente della Bcc Napoli Amedeo Manzo, l’attore Gigi Savoia, la factory Casa Surace, e ancora Antonella Leardi (la mamma del tifoso Ciro Esposito), Luca Abete di Striscia la Notizia, Francesco Borrelli e Gianni Simioli, Ugo Cilento, Francesca Filardo, l’accademia di Moda Maria Mauro, l’associazione Art1307, Rosa Alvino e Ivan Fedele, Carla Pinzero, le trasmissioni C’era una volta, e Mattina 9, l’agenzia Videoinformazioni, l’avvocato Laura Esposito.La serata è stata allietata dalle performance di burlesque dell’Accademia “Burlesque art Napoli” e dalla sfilata di moda delle allieve dell’Accademia Maria Mauro.