Del Gaudio al salone del libro: vita da giornalista in un thriller

Giovedì 24 Maggio 2018, 21:35 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 21:35

«Ti chiamo tra un minuto» è probabilmente la frase che un giornalista dice più spesso al telefono, impegnato in mille cose a cui stare attento. Ed è anche il titolo del libro di Leandro Del Gaudio, giornalista del Mattino, edito da Rogiosi. Nel volume sono raccolte storie che il cronista mastica tutti i giorni in un thriller la leggere tutto d'un fiato. Ci sono le vicende di Calciopoli, del suicidio di un assessore e di un delitto nella zona bene di Napoli. I fatti sono raccontati alla luce delle suggestioni di chi le ha vissute, non con la pretesa di dare una spiegazione a fatti storici ma quello di tirare fuori le emozioni che il lavoro del giornalista suscita. Il libro è stato presentato dalla giornalista Rossana Russo durante la giornata inaugurale di «Napoli Città Libro», il salone dell'editoria al Complesso Monumentale di San Domenico dal 24 al 27 maggio.Il libro è punteggiato dal racconto dei colleghi e di tutte quelle figure che un giornalista incontra durante il suo lavoro. C'è lo stagista Alessandro che rappresenta una figura nuova del comunicatore, il blogger. «Oggi non c'è più la figura del giornalista classico - ha detto Del Gaudio - c'è un multitasking che fa molta multimedialità. È un cucitore di fatti con vari media, distaccato dalla carta stampata. Poi quando ha bisogno di un'ispirazione o di capire qualcosa si legge i necrologi, una traccia importantissima per chi si muove a Napoli».