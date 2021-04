Facoltà teologica dell'Italia meridionale, ecco il Diploma di Arte e Teologia: è il primo in Italia

Titolo unico in Italia, il Diploma di Arte e Teologia, conferito dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Sezione San Luigi) - con il Nulla Osta della Congregazione per l’Educazione Cattolica - al termine del percorso di studi presso la Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, sarà presentato dal direttore della Scuola, padre Jean-Paul Hernandez SJ, e dalla condirettrice, Giuliana Albano, durante il webinar OpenArt, una Scuola a Posillipo. Presentazione del Diploma di Arte e Teologia, in diretta streaming sul profilo facebook.com/ScuolaArteTeologiaNapoli, il prossimo 17 aprile, alle 16.30.

«Si tratta di un momento pensato per essere un vero e proprio ‘open day’ dedicato alla Scuola - spiega il direttore Hernandez -. Avremmo voluto accogliere, in presenza, insieme agli allievi, quanti siano interessati a sapere di più sulla nostra realtà accademica: la pandemia non ce lo permette. Ma non ci ferma, metteremo uguale passione e impegno nell’accoglienza anche durante il webinar. La proposta formativa della Scuola è un fondamentale contributo per alimentare voci che sappiano riaccendere orizzonti di bellezza e di speranza necessari per disegnare un futuro diverso per l’umanità. Il Covid-19 ha fatto emergere con forza la necessità di un modo nuovo di vivere la dimensione relazionale: con l’altro, con la natura, con Dio. Perché questo cambiamento sia autentico non si può prescindere dalle prospettive offerte dall’arte, di ieri e di oggi».

Il Diploma di Arte e Teologia - fino allo scorso settembre rilasciato solo dall’Istituto Superiore di Teologia delle Arti di Parigi - rende la Scuola unica nel panorama della formazione specialistica italiana. Con sede nella magnifica cornice paesaggistica di Posillipo, l’istituzione accademica promuove - dal 2006 - la conoscenza della dimensione estetica della teologia e della dimensione teologica dell’arte: corsi teoretici e attività pratiche e integrative articolano le tappe dell’annuale percorso formativo arricchito da visite guidate, tavole rotonde, viaggi di istruzione, convegni ma anche corsi compatti e summer school – accreditati dal Miur – in collaborazione con istituzioni accademiche italiane e straniere.

«Oggi la Scuola di Arte e Teologia è un punto di riferimento per la formazione in campo artistico e teologico ma anche per la promozione del dialogo tra le culture a partire dall’arte - sottolinea la prof.ssa Albano - e non solo a livello globale ma anche locale, dato il carattere multiculturale che i nostri territori vanno sempre più assumendo».

Con il webinar del 17 aprile si apriranno anche le iscrizioni per l’Anno Accademico 2021/22. La Scuola si rivolge a quanti a vario titolo sono chiamati a fornire un servizio nell’ambito della creazione, promozione e conservazione dell’arte sacra e a quanti sono interessati ad approfondire il rapporto tra le arti e la teologia. Per questo, possono essere ammessi laureati in materie artistiche, in teologia, insegnanti, architetti, religiosi, ma anche laureati in altre materie e, nella misura massima del 10% – e previa autorizzazione della direzione della Scuola – non laureati con specifiche e certificate competenze e abilità, come artisti, responsabili di strutture culturali, operatori nelle agenzie turistico– religiose.

«I tempi che stiamo vivendo chiedono un cambiamento anche nelle modalità di insegnamento, - aggiunge il direttore Hernandez - soprattutto dell’insegnamento della religione cattolica: è necessario, sempre più, utilizzare i contenuti della formazione scolastica per parlare ai ragazzi della vita, del suo senso e del posto che in essa può occupare la fede. Ecco perché la Scuola è attenta all’aspetto didattico dell’arte per il quale offre specifici corsi di specializzazione. Il prossimo, che annuncio con gioia, partirà a novembre: intitolato Teologia dell’arte, il segreto della bellezza è promosso in collaborazione con la Fondazione Culturale San Fedele di Milano».

Il percorso di studi presso la Scuola dura un anno accademico, con un totale di ore di lezione corrispondenti a 60 ECTS. Particolare valore viene dato al lavoro finale di ricerca. Le lezioni di norma si svolgono mediante incontri bimensili, il giovedì pomeriggio, venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno. Per quanti siano impossibilitati a frequentare le lezioni in presenza sarà garantita la partecipazione in telepresenza. L’iscrizione è inoltre possibile anche in qualità di uditore, per la frequenza di alcuni corsi.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul nuovo sito www.scuolaarteteologia.it