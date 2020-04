Direzione Mattino, alle 11 il forum sulla fase due con il presidente degli industriali Grassi e l'infettivologo Perrella

«Finché non si troverà e non si distribuirà il vaccino, non si vincerà la battaglia», ripete ossessivamente il premier Conte. Però l'Italia ha bisogno di ripartire. E di farlo prima possibile. Nel giorno della liberazione dall'occupazione nazifascista, e dopo 47 giorni di lockdown, ​Direzione Mattino mette a confronto le due anime che più di tutte dibattono sulla fase due, quella imprenditoriale e quella sanitaria.

Nel salotto virtuale di Claudia Mercurio, così, il direttore Federico Monga intervisterà il presidente dell'Unione industriali di Napoli, Vito Grassi, e l'infettivologo dell'ospedale Cardarelli, Alessandro Perrella, l'uomo dei numeri dell'unità di crisi regionale. Entrambi risponderanno anche alle domande dei lettori. Live dalle 11, su Facebook e sul Mattino.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA