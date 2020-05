Direzione Mattino, imparare da virus: forum live dalle 18 con Manfredi e Punzi

L’emergenza sanitaria, che ha cambiato le abitudini di molte famiglie nel nostro Paese, ha reso il digitale uno strumento fondamentale per tutti per non fermarsi e per non rimanere indietro. In pochi mesi, abbiamo assistito a una rivoluzione che ha cambiato anche l’esperienza di docenti e studenti, che hanno dovuto ripensare l’approccio all’insegnamento e all’apprendimento e applicare le proprie competenze in uno scenario completamente nuovo. Di questo e di tanto altro si occupa oggi Direzione Mattino. Nel salotto virtuale di Claudia Mercurio, il direttore Federico Monga intervisterà il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il primario Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento di malattie infettive urgenze infettivologiche dell'ospedale Cotugno di Napoli. Entrambi risponderanno anche alle domande dei lettori.

