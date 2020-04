Direzione Mattino, nuovo forum sulla fase due con il re delle cravatte Marinella e il ricercatore Ascierto

«Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare. Il governo non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità», ha detto ancora oggi, alla Camera, il premier Conte. Però l'Italia ha bisogno di ripartire. E di farlo prima possibile. Direzione Mattino mette a confronto le due anime che più di tutte dibattono sulla fase due, quella imprenditoriale e quella sanitaria.

Nel salotto virtuale di Claudia Mercurio, così, il direttore Federico Monga intervisterà il re delle cravatte, Maurizio Marinella, e il ricercatore Paolo Ascierto, l'oncologo che sta sperimentando (con successo) il farmaco anti-artrite nella cura del Covid-19. Entrambi risponderanno anche alle domande dei lettori.

Ultimo aggiornamento: 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA