Disabilità, diventano una mostra le grafiche degli alunni del Leone-Nobile di Nola

Il patto tra gli studenti dell'istituto Leone-Nobile e l'amministrazione comunale di Nola ha sortito già un primo risultato: diventeranno una mostra i lavori grafici realizzati dai ragazzi per il convegno che la scuola ha organizzato in occasione delle celebrazioni dedicate alla giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. I manifesti saranno esposti nell'atrio del municipio di piazza Duomo entro la fine dell'anno. Un modo per testimoniare agli studenti che le sollecitazioni in tema di diritti e di vivibilità che arrivano dal basso saranno prese in considerazione.

D'altra parte è quanto è emerso durante i lavori della tavola rotonda sul delicato tema delle azioni da mettere in campo per garantire a chi fa i conti con differenti abilità, identico trattamento sul piano dell'accesso ai servizi e soprattutto identici diritti nella quotidianità. A confrontarsi sono stati il dirigente scolastico Vincenzo Serpico, la delegata scolastica all'inclusione Lucia Mercogliano, l'assessore alle politiche sociali Anna Bellobuono e il primo cittadino Carlo Buonauro. Ed è stato proprio quest'ultimo a sollecitare i tanti ragazzi presenti a diventare controllori dell'operato dell'amministrazione comunale rispetto alle fasce più deboli della comunità e anche, come ha sottolineato Anna Bellobuono a farsi sentinelle del rispetto che gli altri hanno nei confronti di chi ha il diritto, ad esempio, di poter usufruire di un parcheggio dedicato e troppo spesso prepotentemente occupato.