Domenica degli innamorati di Napoli: con guide illustri in giro per la città

Domenica Napoli «sarà travolta dall'amore degli Innamorati di Napoli, una cinquantina di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che si faranno ciceroni illustri per cittadini e turisti accompagnandoli nei loro luoghi del cuore»: per il quinto anno di seguito, a cura dell'Assessorato al Turismo, con il supporto organizzativo dell'Associazione Guide Turistiche Campane, si svolgerà l'evento tanto atteso che ha già registrato il sold out nei giorni scorsi alle tante visite guidate proposte.

«Una delle visite più attese dai partecipanti è quella a Palazzo San Giacomo dove Luigi de Magistris e l'Assessore Eleonora de Majo saluteranno nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo i partecipanti. Testimonial dell'evento sarà quest'anno Gianni Simioli, che celebrerà il suo amore per Napoli con un ricordo alla sorella, l'indimenticabile attrice Loredana Simioli», si evidenzia in una nota.

