Anacapri, successo per la terza edizione di Writers in Residence

Domenica 21 Ottobre 2018, 19:21

È giunta alla sua terza edizione «Writers in Residence», un progetta pilota unico in Italia che si svolge ad Anacapri e che vede salire in cattedra giornalisti e scrittori famosi che si confrontano con gli studenti che frequentano l'Istituto di scuola superiore Axel Munthe. L'iniziativa è nata da un'idea di Tonino Cacace, l'imprenditore isolano fondatore del Capri Palace sensibile alle tematiche giovanili ed alla loro crescita culturale. Il progetto che si avvale del patrocinio del comune di Anacapri e della collaborazione dell'Istituto Axel Munthe ed è curato dalla scrittice Camilla Baresani è iniziato nel 2016 coinvolgendo oltre cento studenti delle prime classi superiori di quell'anno e oggi attraverso un percorso hanno partatecipato alla terza edizione che si è svolta nella sala auditoriom del Centro Mario Cacace. Per l'edizione 2018, gli autori protagonisti sono stati Alessia Gazzola e Giovanni Floris che hanno incontrato gli studenti del Munthe in una due giorni in cui hanno dibattuto delle tematiche emerse dalla lettura dei loro ultimi testi, seguendo il format dell'iniziativa.Il primo incontro ha visto in primo piano Alessia Gazzola con il suo ultimo romanzo “Arabesque” (Longanesi Editore) che ha alimentato la curiosità dei giovani anche grazie alla serie Tv di Rai 1 “L'Allieva”, tratta dal suo ciclo di romanzi che vedono protagonisti il medico legale Alice Allevi. La Gazzola infatti ha portato la sua esperienza di medico e scrittrice che l'hanno condotta al successo sia attraverso la serie giallo-rosa di cui è ideatrice, che tramite la fortunata serie Rai, che sarà mandata in onda nei suoi nuovi episodi a partire da giovedì.Secondo protagonista dell'edizione di quest'anno è stato il giornalista e conduttore di “Di Martedì” Giovanni Floris, autore di “Ultimo banco” (Solferino Editore), un libro dedicato alla scuola italiana, a chi la frequenta e a chi ci lavora. Tanti gli stimoli che i ragazzi hanno potuto ricevere da Floris che ha portato anche la sua esperienza di cittadino e padre oltre che di autore e giornalista ai ragazzi del Munthe. «Sono entusiasta della risposta e della crescita personale degli studenti che stiamo seguendo e incoraggiando alla lettura - ha dichiarato a margine della due giorni Camilla Baresani, scrittrice e curatrice dell’iniziativa di Cacace - Dopo gli incontri delle scorse edizioni, con Paolo Mieli e me e con Chiara Gamberale e Aldo Cazzullo, posso finalmente dire che questa semina di idee e stimoli sta funzionando, e abbiamo creato dei nuovi lettori».All'interno della due giorni è stato proiettato anche un breve docu-film che ha documentato l'esperienza degli ultimi due anni dei ragazzi con i diversi autori e la lettura, Un incontro che diventa via via sempre più interessante e proficuo e che si alimenterà di nuovi apporti, dato che gli stessi studenti saranno seguiti per altri due anni, fino al termine del loro ciclo di studi. Entusiasta anche la preside dell'Istituto Axel Munthe, Letizia Testa, che ha sottolineato dell'importanza e del privilegio formativo che hanno avuto i suoi allievi nel partecipare a questa iniziativa che è stata voluta e promossa da Cacace. Plauso anche da parte del sindaco di Anacapri Franco Cerrotta che si è complimentato con il corpo docente e con gli studenti che hanno partecipato in maniera così interessata ad un progetto innovativo ed unico.