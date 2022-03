È morto l'artista Mario Persico, tra i fondatori del Gruppo '58

È morto un grande artista: Mario Persico, napoletano 92enne, studi di pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli con Emilio Notte e, dagli anni Quaranta del Novecento in avanti, protagonista della scena acon un’intensa carriera che lo impegna non solo in mostre collettive e personali ma anche in numerose collaborazioni con gruppi e movimenti artistici.

APPROFONDIMENTI IL CASO Scritte oscene sulle statue sacre, l'ira di don Patriciello:... IL CASO L'ultima scoperta archeologica nei Campi Flegrei CHE TEMPO CHE FA Che tempo che fa, tra gli ospiti di stasera Marina Ovsyannikova, la...

Tra i firmatari del Manifesto dell’Arte nucleare di Enrico Baj tra il 1955 e il 1958, è anche tra i fondatori del Gruppo ‘58 con Guido Biasi, Lucio Del Pezzo, Sergio Fergola e Luigi Castellano. Poi, dagli anni Cinquanta e Sessanta, è uno dei redattori delle riviste «Documento Sud» e «Linea Sud» e, ancora, dagli anni Ottanta attivo con l’Istituto Patafisico, nel 2001 ne diventa rettore magnifico. Una carriera intensa, straordinaria.