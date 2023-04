È napoletano il vincitore della foto ambientale del 2023

La grande emergenza ecologica che si consuma sui fondali del Mare nostrum, è il tema affrontato dal fotografo napoletano, subacqueo naturalista, Pasquale Vassallo nel suo ultimo scatto, vincitore del prestigioso premio internazionale ADEX Ocean Mission 2023.

Vincitore per la sezione conservazione, della prestigiosa fiera mondiale della Subacquea che si svolge a Singapore, lo scatto di Vassallo fa parte di un attento studio sulla riproduzione di particolari molluschi, i nudibranchi, diffusi sui fondali dei Campi Flegrei, dove purtroppo devono fare i conti con i nostri rifiuti abbandonati in mare.

«La foto è stata scattata nell'ambito di uno studio che sto conducendo sul nudibranco, un particolare mollusco marino che ha scelto i Campi Flegrei dove poter vivere e riprodursi. E proprio durante la fase della deposizione delle uova, che avviene durante il periodo invernale, mi sono imbattuto in una triste scena: alcuni esemplari di Godiva quadricolor, erano impegnati a “sigillare” le proprie uova all'interno di una bottiglia di plastica abbandonata sul fondale marino. Questi molluschi cercano sempre dei corpi rigidi vegetali come una foglia di Poseidonia, dove poter ancorare in maniera salda le loro uova, ma troppo spesso li ritrovo depositare su corpi inquinanti, come una bottiglia di plastica, un contenitore di latta, attrezzi di pesca abbandonati... La foto tocca il tema dell'inquinamento dei nostri fondali, poiché la deposizione delle uova dovrebbe avvenire su un corpo naturale e non su un rifiuto che abbandoniamo nell'ambiente marino. Loro sfruttano quello che noi non utilizziamo più ma non è loro mondo ideale».

Pasquale Vassallo, fotografo subacqueo naturalista, è già vincitore a Parigi nel 2011 del Plauger d'Or e nel 2020 a Londra del premio Upy Underwater Fotography of the year.