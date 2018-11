«Nummià, bona furtuna», è virale l'augurio in napoletano al candidato della Pompei romana

Venerdì 9 Novembre 2018, 14:23

«Nummià, bona furtuna», dal latino al napoletano l’augurio di vincere le elezioni al candidato della Pompei romana è virale. O «Scarrafune» - ossia i graffiti pompeiani tradotti in napoletano - del professor Avvisati fanno impazzire i social. «Nummià, bona furtuna» - Nummiano feliciter (in latino) in bocca al lupo, o Nummiano (in italiano) - è l'acclamazione dipinta sulla parete di un cubicolo della casa di «Vedio Sirico» con la quale si augurava a uno dei Vedi, Nummiano, che secondo l’epigrafista Matteo della Corte doveva essere fratello di Sirico, di vincere le elezioni per le quali si era candidato.La rubrica «Scarrafune», curata dallo scrittore e giornalista per conto del Parco Archeologico di Pompei, si pone l’obiettivo di proporre le più intriganti e interessanti scritte, graffite, musive o dipinte, ritrovate a Pompei, dall’inizio degli scavi a oggi, coniugando la bellezza e la sagacia della lingua di Tacito, Orazio e Ovidio, con la prontezza e la vivacità del dialetto napoletano che, della parlata latina, è il discendente diretto. Se infatti un pompeiano di duemila anni fa avesse parlato napoletano e non latino, oggi si sarebbe espresso esattamente come nei graffiti – scarrafune, con quest’ultimo vocabolo che in napoletano assume anche il significato di «sgorbio», «scarabocchio», ovvero quei segni che i bambini fanno sulle pagine dei quaderni quando non hanno ancora la piena padronanza della scrittura.