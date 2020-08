Ripartire dalla cultura. Insieme e in sicurezza. Con l’obiettivo di portare avanti un progetto innovativo che rimetta al centro Napoli e la sua millenaria pluralità culturale. Nella suggestiva cornice del Chiostro di San Domenico Maggiore, singolare spazio all’aperto, editori e scrittori incontrano la città. Per scommettere sulla ripresa. Gli editori campani tutti insieme, superando per una volta barriere e distanze. Dal 3 al 26 settembre, per quattro fine settimana consecutivi, dal giovedì alla domenica, verrà stabilito un filo diretto con i lettori.



Tutti uniti da quel filo di “In-Chiostro” di una rassegna letteraria nata da un’idea delle case editrici Valtrend, inKnot e Homo scrivens dell’Associazione Campana Editori, presieduta da Rosario Esposito La Rossa, con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. Sul palco si alterneranno firme note e meno note, con presentazioni di libri, firmacopie, incontri con case editrici e possibilità di sottoporre i propri manoscritti. Ma anche spettacoli. Come, ad esempio, la presentazione di “Tammurriata” di Cosimo Alberti, attore di un posto al Sole, la fiction più longeva del piccolo schermo. Il 26 settembre (alle 19), alle letture seguiranno momenti musicali, canti e il ballo della tammurriata. «La quarantena poteva essere l’occasione per leggere di più e invece non è stato così. C’è una forte crisi, eppure il mio libro è molto richiesto. Forse è la prova che se si propongono formule innovative i lettori apprezzano», spiega Alberti.



E, ancora, un’intrigante live-experience accompagnerà l’illustrazione del libro della psicologa-fisioterapista Anita Dragonetti “Massaggio evolutivo” (sabato 19 alle 19), che tratta di un singolare tipo di massaggio che cura mente e corpo.



La rassegna si concluderà il 26 settembre con l’incontro con lo scrittore Maurizio de Giovanni, divenuto ormai una vera icona di Napoli che rappresenta egregiamente sia in ambito letterario che cinematografico.



«La forza dell’editoria indipendente è la diversità, espressa nella ricerca di forme e strutture peculiari che tramandano e mantengono vive tradizioni altrimenti destinate all’oblio. L’editoria è purtroppo uno dei settori maggiormente penalizzati dal lockdown che tutt’oggi sta pagando un prezzo altissimo: fiere, festival ed eventi, che per la maggior parte si svolgono al chiuso, sono stati annullati ed ora c’è l’urgenza di rimettersi in piedi. Ringraziamo l’assessorato alla Cultura del Comune di Napoli per la sensibilità dimostrata», fanno notare Mara Iovene e Mario Marotta della Valtrend, tra gli organizzatori dell’evento.



Ad ogni fine settimana il colore di un in-Chiostro per contrassegnare una tematica culturale diversa: dal 3 al 6 in-Chiostro Blu (narrativa, attualità, poesia, narrativa per ragazzi). Dal 10 al 13 in-Chiostro Rosso (noir, gialli, storia, filosofia, archeologia). Dal 17 al 19 in-Chiostro Giallo Senape (cucina, salute, poesia, saggistica). Dal 25 al 26 in-Chiostro verde (arte, fumetti, fantasy, turismo, cultura napoletana, tecnologie). Il programma completo della rassegna (che rientra in “Estate a Napoli”) è consultabile sulla pagina facebook ACE Associazione Campana Editori nell’evento in-Chiostro. © RIPRODUZIONE RISERVATA